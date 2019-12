Estefania Wollny: Jetzt lüftet sie ihr Liebes-Geheimnis!

Reddit this

Ist Estefania Single - oder vergeben? Jetzt spricht sie in ihrer Instagram-Story Klartext.

Ist frisch verliebt? In letzter Zeit sorgte die 17-Jährige für reichlich Spekulationen. Auf postete sie verdächtige Sprüche wie "Es warst immer du du" und "Ich liebe dich zum Mond und zurück". Vor kurzem machten sogar Verlobungs-Gerüchte die Runde, als sie einen funkelnden Ring in die Kamera hielt. "Nein, ich bin nicht verlobt. Calantha, Loredana und ich haben uns einen Ring gekauft", klärte sie wenig später auf. Doch über ihren aktuellen Beziehungsstatus hüllte sich Estefania in Schweigen - bis jetzt...

Hat Estefania Wollny einen Freund?

Auf Instagram duften die Fans ihr Idol wieder mit Fragen löchern. "Hast du einen Freund?", hakte ein neugieriger Follower nach. Estefanias eindeutige Antwort: "Nein!" Damit dürften die Spekulationen jetzt endgültig ein Ende nehmen. Und wenn Estefania endlich ihre große Liebe gefunden hat, wird sie ihre Fans sicherlich daran teilhaben.

Estefania Wollny, verrät ob sie einen Freund hat Foto: Instagram/ estefaniawollny21

Estefania Wollny: Schlank-Hammer! So viel hat sie abgenommen

Estefania Wollny will mit der Musik durchstarten

Für Estefania steht momentan sowieso nicht die Liebe, sondern ihre Gesangskarriere an erster Stelle. Nach ihrer Teilnahme bei " " veröffentlichte die Schülerin zwei eigene Singles und durfte sogar im " -Fernsehgarten" auftreten. Bei dieser Powerstimme können wir sicherlich noch einiges erwarten!

Ist Schwester Loredana etwa schwanger?! Die verdächtigen Bilder seht ihr im Video: