Vor kurzem sorgte für reichlich Spekulationen, als sie plötzlich einen funkelnden Ring in ihrer Story postete. Hat Estefania etwa einen Antrag bekommen? Und wenn ja, von wem?

Das steckt hinter dem Ring

Bisher hüllte sich Estefania ins Schweigen. In ihrer -Story erzählt sie jetzt endlich, was es mit dem Ring auf sich hat. "Nein, ich bin nicht verlobt. Calantha, Loredana und ich haben uns einen Ring gekauft", stellt sie klar. Die drei urlauben gerade mit der ganzen Familie in der Türkei und waren dort wohl auf Shopping-Tour.

Estefania Wollny und ihre Schwestern haben sich neue Ringe gekauft Foto: Instagram/ estefaniawollny21

Estefania Wollny: Enthüllt! Das steckt wirklich hinter ihrer Krankheit!

Ist Estefania Wollny frisch verliebt?

Doch damit ist immer noch nicht die Frage geklärt, ob Estefania momentan vergeben ist. Immerhin postet sie immer wieder verdächtige Worte wie "Ich liebe dich zum Mond und zurück" oder "Ich vermisse dich". Ob diese Botschaften an eine ganz bestimmte Person gerichtet sind? Unklar. Aber wer weiß, vielleicht überrascht uns Estefania ja bald mit einem süßen Liebes-Outing...

