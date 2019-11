Estefania Wollny: Schock-Moment vor Sarafinas Hochzeit!

Reddit this

Estefania Wollny soll bei der Hochzeit ihrer Schwester Sarafina singen. Doch der Auftritt ist in Gefahr...

Der große Tag steht endlich vor der Tür! In der neuen Folge von – Eine schrecklich große Familie“ (Mittwoch, 20:15 Uhr, RTLzwei) geben sich und ihr Peter endlich das Ja-Wort. Schwester Estefania soll bei der Hochzeit zwei Lieder singen. Doch kurz vorher kommt es zu einem Schock-Moment...

Drama vor Sarafinas Hochzeit

Am Morgen vor der Trauung schmeißen sich die Wollny-Frauen in Schale. Silvia hat sogar extra zwei Make-Up-Artisten engagiert. Um 9 Uhr müssen alle fertig sein. Doch einige Familienmitglieder nehmen es mit der Zeit nicht ganz so genau. Immer wieder muss Silvia ihre Kinder und Harald ermahnen.

Das nächste Problem lässt jedoch nicht lange auf sich warten. "Mama, mein Kleid ist kaputt! Loredana hat hinten das Ding abgerissen", schreit sie durchs Haus. Silvia und Harald eilen zur Hilfe. Ob sie das Kleid-Drama beheben können? Fällt deswegen womöglich sogar ihr Auftritt ins Wasser? Das zeigt sich heute Abend um 20:15 Ihr bei RTLzwei...

