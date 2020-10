Estefania Wollny: Klinik-Schock vor ihrem 18. Geburtstag!

Seit ihrem Zusammenbruch leidet Estefania immer noch unter schlimmen Kopfschmerzen und Gehbeschwerden. Die genaue Ursache konnte bisher nicht festgestellt werden. Deshalb holen sie und Mama Silvia sich nochmal Rat bei ihrem Hausarzt. "Es wäre das Beste, wenn sie jetzt, nachdem sie mehrmals in der neurologischen Abteilung gelegen hat, in eine psychosomatische Abteilung geht. Sie ist besser in einer Spezialklinik aufgehoben. Da geht es mehr um die seelische Gesundheit", erklärt der Mediziner. Das Problem: Die Behandlung dauert mehrere Wochen. Ein Schock für Estefania! Im Einzelgespräch klagt sie ihr Leid: