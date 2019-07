Estefania Wollny: Mega-News! Sie hat es selbst bestätigt

hat große Pläne! In der letzten Staffel versuchte sie ihr Glück bei " ", schied jedoch im Recall aus. Für Estefania kein Grund den Kopf in den Sand zu stecken. Kurz nach der Ausstrahlung brachte sie ihre erste Single "Wo auch immer du bist" auf den Markt. Doch das ist der erst der Anfang...

Wird Estefanias Song der neue Sommer-Hit?

Denn Estefanias zweite Single steht schon in den Startlöchern. Das verkündet die 17-Jährige jetzt in ihrer -Story. "Da so viele gefragt haben. Am 19.7. ist es soweit, meine Lieben! Meine zweite Single könnt ihr dann überall downloaden", teilt sie ihren Fans mit. Mit "Keine Liebeslieder" will sie jetzt die Charts erobern.

Auch Schwester Sarafina rührt bereits fleißig die Werbetrommel. Auf ihrem Instagram-Account postete sie bereits einen kleinen Vorgeschmack. Die Fans sind begeistert. "Wunderschöner Song. Freue mich auf den 19.07.", "Ohrwurm vorprogrammiert" und "Mach so weiter... tolles Lied", kommentieren sie. Wenn das mal kein Hit wird...