Estefania Wollny: Mysteriöse Krankheit! Die Ärzte sind ratlos

Große Sorge um Estefania Wollny! Die 17-Jährige leidet an heftigen Kopfschmerzen. Doch die Ärzte wissen nicht, was ihr fehlt...

Der nächste Schock für Familie Wollny! Estefania brach in der letzten Folge von " " plötzlich mit starken Kopfschmerzen zusammen. Sie musste sofort ins Krankenhaus gebracht werden. "Estefania fing auf einmal an, zu schwanken. Calantha und ich sind dann hingegangen und haben sie in den Arm genommen. Doch Estefania nahm nur ihre Hände vors Gesicht und schrie die ganze Zeit: 'Au, au, au. au!' Sie hat dermaßen Schmerzen", erklärte Mama Silvia.

Was fehlt Estefania Wollny?

Im Krankenhaus wurden etliche Tests gemacht. Sogar eine Hirnhautentzündung oder ein Schlaganfall standen im Raum. Doch eine klare Diagnose konnten die Ärzte nicht stellen. "Die haben heute Morgen das MRT gemacht und Estefania hat kein Blutgerinnsel im Kopf, aber sie hat in dem Bereich Unklarheiten", erzählte Schwester Sarafina am nächsten Tag. "Die Ärztin hat das an eine Spezialistin nach Celle geschickt und wartet jetzt auf Ergebnisse." Mama Silvia war krank vor Sorge. "Man fühlt sich scheiße, wenn man sein eigenes Kind da liegen sieht, wie es leidet. Man möchte dem Kind die Schmerzen ."

Wie geht es jetzt mit Estefania weiter? Muss sie womöglich sogar operiert werden? Das wird sich nächste Woche in den neuen Folgen zeigen...

