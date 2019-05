Was ist nur bei los? Wie die Tochter von vor einigen Tagen verriet, musste sie sich im Krankenhaus einer ärztlichen Behandlung unterziehen. Danach wurde es still um den Wollny-Spross - bis jetzt.

Silvia Wollny: Jetzt bricht das Lügen-Gerüst zusammen

Estefania Wollny meldet sich zu Wort

Via berichtet Estefania nun, dass sie leider noch kein genaueres Update zu ihrem Gesundheitszustand liefern kann. So verrät die Tochter von Silvia Wollny: "Hallo ihr Lieben, leider kann ich euch noch kein Update geben, da die Ärzte noch keine abschließende Diagnose erstellt haben." Ihre Fans müssen sich also noch ein wenig gedulden. Einen Grund zur Freude gibt es dennoch...

Estefania Wollny verkündet sie süßen Neuigkeiten

Obwohl sich Estefania zu ihrem Gesundheitszustand leider noch nicht genauer äußern kann, verkündet die Tochter von Silvia nun, dass sich ihre Fans zumindest auf eine neue Single von ihr freuen können. So lässt sie die Bombe platzen und verrät: "Eine Sache, auf die ich mich schon die ganze Zeit gefreut habe ist, die Fertigstellung meines nächsten Songs, den ich schon vor einigen Wochen aufgenommen habe. Mir gibt er Kraft und ich hoffe, euch wird er auch gefallen. 'Keine Liebeslieder' heißt die Nummer und alle Mädels werden genau verstehen, was ich meine." Was für Hammer- ! Doch damit nicht genug! Estefania liefert in dem Post ebenfalls eine Hörprobe. Verständlich, dass so eine Nachricht nicht lange unentdeckt bleibt...

Estefanias Fans rasten aus vor Freude

Wie unter Estefanias Post deutlich wird, hat sie mit ihrer Single einen absoluten Volltreffer gelandet. So kommentieren ihre Anhänger: "Mein Schatz, du hast so verdient groß rauszukommen! Bin unfassbar stolz auf dich!" sowie "Geil Mach weiter so! Ohrwurm". Mehr Fan-Support geht wohl kaum! Bleibt somit nur zu hoffen, dass diese liebevollen Worte Estefania bei ihrer Genesung eine Hilfe sind…