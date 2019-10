Estefania Wollny: Nächste Schock-Nachricht für die 17-Jährige!

sorgte vor kurzem für einen echten Schreck-Moment. Im Safari-Park brach die 17-Jährige plötzlich zusammen. Notarzt! Krankenhaus! Doch die Ärzte waren ratlos. Wochenlang lag Estefania im Krankenhaus. Sie litt in der ganzen Zeit unter heftigen Kopfschmerzen und Lähmungserscheinungen in den Beinen.

Estefania Wollny muss das Schuljahr wiederholen

An Schule war in der Zeit nicht zu denken. In der letzten Folge von " - Eine schrecklich große Familie" suchte Mama Silvia das Gespräch mit Estefanias Lehrer. Das Ergebnis: "Es wäre besser, wenn du die Klasse wiederholst. Du warst zwar gut, aber dir fehlt so viel Zeit." Ein Schock für Estefania! "Eigentlich habe ich geplant, meinen Realschulabschluss zu machen und dann die Quali fürs Fachabi. Leider Gottes wird sich das alles ein Jahr verschieben, weil ich so lange ausgefallen bin und wir nicht wissen, wie lange ich noch ausfallen werde", sagte sie enttäuscht. Schließlich träumt die Wollny-Tochter davon, eines Tages Rechtsanwaltsfachangestellte zu werden.

Estefania Wollny: Schock! Sie muss zurück ins Krankenhaus

Estefania Wollny will als Sängerin durchstarten

In letzter Zeit sorgte Estefania jedoch auch als Sängerin für Aufsehen. Nach ihrem Auftritt bei " " hat die 17-Jährige Blut geleckt. Sie veröffentlichte nicht nur eigene Songs, sondern durfte auch im "Fernsehgarten" auftreten. Und auch bei Peters und Sarafinas Hochzeit will Estefania ein Ständchen singen. Ob sie bis dahin wieder fit wird? Das zeigt sich in den nächsten Folgen...

hat in letzter Zeit ordentlich abgespeckt! Die krasse Veränderung seht ihr im Video: