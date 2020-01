Estefania Wollny: Schatten im Gehirn! Sie muss zurück ins Krankenhaus

Das letzte Jahr würde wohl am liebsten vergessen. Die 17-Jährige brach plötzlich in einem Safari-Park zusammen. Wochenlang wurde sie wegen schlimmer Kopfschmerzen und Gehproblemen im Krankenhaus behandelt. In letzter Zeit sah es so aus, als wenn sich Estefania endlich auf dem Weg der Besserung befindet. Doch die Ärzte machten einen besorgniserregenden Fund...

Estefania Wollny muss zurück ins Krankenhaus

Bei Estefania wurde ein Schatten in der Gehirnrinde entdeckt. In der neuen Folge von " - Eine schrecklich große Familie" muss Estefania für ein Kopf-MRT in die Uniklinik Düsseldorf. Gibt es eine Veränderung im Gehirn? "Ich habe richtig Angst wegen dem Termin", gibt zu. "Es wäre richtig scheiße, wenn ich das neue Schuljahr nicht antreten könnte. Erstens habe ich keinen Bock das ganze Schuljahr zu Hause zu gammeln oder zum Arzt zu rennen. Zweitens würde sich das mit der Ausbildung nach hinten ziehen. Außerdem möchte ich jetzt langsam mal wissen, was Sache ist."

Silvia Wollny ist besorgt um ihre Tochter

Auch Mama Silvia ist beunruhigt. "Ich mache mir große Sorgen, was bei den Untersuchungen rauskommen kann. Ich wünsche mir einfach, dass sie in ihr altes Leben zurück kann", so die Elffach-Mama. Was bei dem Arzt-Termin rauskommt? Das erfahrt ihr heute Abend um 20:15 Uhr bei RTLzwei...

