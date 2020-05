Estefania Wollny: Blutiger Unfall auf der Treppe!

Reddit this

Autsch! Estefania Wollny hat sich im Familienhaus in Ratheim verletzt.

Wegen der Ausbreitung des Coronvirus verbringt momentan die meiste Zeit zu Hause in Ratheim. Doch dort kam es zu einem schmerzhaften Vorfall...

Estefania Wollny: Schock-Diagnose! Große Sorge um die 18-Jährige

Estefania Wollny hatte einen blutigen Unfall

Als Estefania die Treppe hochgehen wollte, verletzte sie sich. In ihrer -Story zeigt die 18-Jährige wenig später ihren blutigen Nagel. "Das tut so extrem weh! Das glaubt ihr gar nicht. Ich hasse Schmerzen. Ich habe mir so mies den halben Nagel abgerissen", klagt sie ihren Followern ihr Leid. Doch Schwester Sarafina war sofort zur Stelle - und wickelte den Finger mit einem dicken Pflaster ein. "Ich hoffe, das entzündet sich jetzt nicht, Deswegen lasse ich später etwas Luft dran und dann noch eine Creme drauf", erklärt Estefania weiter. Lässt sich nur hoffen, dass die Wunde bald wieder heilt...

Estefania Wollny zeigt ihren blutigen Nagel Foto: Instagram/ estefaniawollny21

