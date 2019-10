Estefania Wollny: Verlobt? Dieses Ring-Foto sorgt für Spekulationen

hatte es in letzter Zeit nicht einfach. Vor einiger Zeit brach sie mit starken Kopfschmerzen im Safari-Park zusammen. Wochenlang musste sie im Krankenhaus bleiben. Mittlerweile geht es der 17-Jährigen glücklicherweise wieder besser. Sie durfte sogar auf der Hochzeit von Schwester Sarafina und Peter singen. Derzeit urlaubt sie mit der ganzen Familie in der Türkei. Bringt Estefania etwa auch eine neue Liebe wieder zum Strahlen?

Sarafina Wollny: Neuer Look! Sie sieht aus wie ein anderer Mensch

Estefania Wollny: "I love you to the moon and back"

In ihrer -Story präsentierte sie einen funkelnden Ring - und kommentierte mit vier Herz-Emojis. Hat Estefania etwa einen Antrag bekommen?! In letzter Zeit sorgte sie öfters für Spekulationen, dass sie ihr Herz wieder verschenkt hat. Immer wieder postet Estefania zweideutige Worte auf ihrem Instagram-Account. So schrieb sie kürzlich zu einem Selfie: "I love you to the moon and back" (Ich liebe dich zum Mond und zurück). Auch wenn sich die 17-Jährige frisch verliebt hat, ist eine Verlobung wohl eher unwahrscheinlich. Vielleicht war das Schmuckstück ja auch einfach nur ein Geschenk…

Estefania Wollny zeigt stolz ihren neuen Ring Foto: Instagram/ estefaniawollny21

Schwester Lavinia hat in letzter Zeit ordentlich abgespeckt! Die krasse Veränderung seht ihr im Video: