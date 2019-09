Nach den ganzen Strapazen der letzten Wochen will Familie Wollny endlich mal wieder auf andere Gedanken kommen. Also machen sie sich in der nächsten Folge von " " auf den Weg in den Safari-Park Hodenhagen. Doch der Trip entwickelt sich schnell zum Albtraum...

Silvia Wollny: "Estefania hat dermaßen Schmerzen"

Nach der großen Safari-Tour bricht Estefania plötzlich mit starken Kopfschmerzen zusammen. "Estefania fing auf einmal an, zu schwanken. Calantha und ich sind dann hingegangen und haben sie in den Arm genommen. Doch Estefania nahm nur ihre Hände vors Gesicht und schrie die ganze Zeit: 'Au, au, au. au!' Sie hat dermaßen Schmerzen", erklärt Silvia.

Hat Estefania Wollny eine Hirnhautentzündung?

Kurz danach rückt der Notarzt an. "Estefania hatte vor ein paar Wochen schon mal solche Schmerzen im Kopf, aber das waren nur Sekunden. Estefania wird jetzt mit Sarafina im Krankenwagen fahren. Ich kann auf keinen Fall mitfahren. Ich habe noch so ein Trauma von der Krankenfahrt in der Türkei mit Harald. Wir werden mit unserem Auto jetzt zum Krankenhaus fahren", so Silvia weiter. "Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich mache mir große Sorge um Estefania." Doch es kommt noch dicker! Als sie an der Klinik ankommen, gibt es die nächste Hiobsbotschaft. "Sarafina hat mir gerade geschrieben, dass sie hier bleiben muss. Sie meinte, dass es eventuell eine Entzündung am Gehirn sein kann", erzählt Peter.

Wird sich der böse Verdacht bewahrheiten? Und muss Estefania womöglich sogar operiert werden? Mehr erfahrt ihr am Mittwoch um 20:15 Uhr in den neuen Folgen von "Die Wollnys" bei RTL2...

