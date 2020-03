Eurovision Song Contest 2020: Absage wegen Coronavirus-Pandemie!

Reddit this

Der Eurovision Song Contest wird in diesem Jahr leider nicht stattfinden. Der Grund: Das Coronavirus!

Traurige Nachrichten für alle „ “-Fans! Das Event muss wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt werden. Das verkündet die „European Broadcasting Union“ nun auf Twitter.

ESC 2020: "The Voice"-Finalist Benjamin Dolic tritt für Deutschland an!

Der ESC wird nicht stattfinden

„Mit großem Bedauern müssen wir die Absage des Eurovision Song Contest 2020 in Rotterdam mitteilen. In den letzten Wochen haben wir uns über viele Alternativen, wie es mit dem ESC weitergehen soll, unterhalten“ heißt es in dem Tweet.

„Wir sind sehr stolz auf den Eurovision Song Contest, der seit 64 Jahren die Menschen in ganz Europa vereint“, gibt der ESC-Chef Jon Ola Sand zu verstehen. „Und wir sind zutiefst enttäuscht über diese Situation.“ Nun soll überlegt werden, ob und wie man das Event 2021 nachholen kann.

Für die Entscheidung hat Thomas Schreiber vom Verständnis. „Das haben wir erwartet und befürchtet - es ist leider die einzig richtige Entscheidung“, erklärt er in einer Pressemitteilung. „So enttäuschend es für alle Beteiligten, für alle Künstlerinnen und Künstler und alle Zuschauerinnen und Zuschauer in Europa und Australien ist, so gilt doch auch für den ESC: Die Gesundheit aller muss oberstes Ziel sein.“

Süße Überraschung für !