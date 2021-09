Eva Benetatou: Ärger um ihr neues Instagram-Foto! Die Fans sind außer sich

Das will Eva so allerdings nicht akzeptieren! "Ganz ehrlich, ich habe ein Tier zu Hause. Ich unterstütze das überhaupt nicht", rechtfertigt sie sich. Ihrer Meinung nach würde dort keiner die Pferde quälen. "Sondern ganz im Gegenteil. Wie sehr sie halt vor dem Rennen und nach dem Rennen gepflegt werden und wie man auf sie achtet und auf sie aufpasst. Wenn sie sich weigern oder nicht wohlfühlen, dürfen sie auch nicht an einem Rennen teilnehmen. Das weiß ich."

Auf die Kritik ihrer Fans hat die Neu-Mama keine Lust. "Mich ärgert es halt ein bisschen, dass ich mich immer wieder mit voll vielen Dingen rechtfertigen muss. Ich find's halt schade. Was ich trage, wo ich mit meinem Kind bin, wo mein Kind ist, wo mein Hund ist, jetzt halt auch mit dem Pferderennen. Das macht halt keinen Spaß", feuert sie. Ihr Wunsch: "Bitte macht mich hier nicht fertig, weil ich auf einem Pferderennen war!"

