Eva Benetatou: "Am Ende meiner Kräfte" - Jetzt platzt es aus ihr heraus

Eva ist am Ende ihrer Kräfte

"Bist du manchmal am Ende deiner Kräfte als alleinerziehende Mami?", will ein Fan während einer Fragerunde wissen. "Oh ja, das bin ich. Das muss ich leider zugeben. Ich bin manchmal wirklich am Ende meiner Kräfte, weil ich einfach wie eine Maschine bin. Manchmal fühle ich mich wie so eine Maschine, wie ein Roboter. Und ich merke halt, dass mein Körper mir wehtut", gesteht Eva. "Natürlich habe ich auch die Momente, wo ich einfach nur ruhen möchte und einfach ein bisschen Zeit für mich brauche. Aber ich muss ehrlich sagen, so ein komplett gechilltes Leben kann ich gar nicht führen, weil ich so nicht bin. Ich brauche immer Action. Natürlich nur positiv. Es ist halt auch manchmal viel mit Hund und Baby."