Eva Benetatou: Baby Nummer 2? Der Name steht schon fest!

Eva wünscht sich noch ein Kind

Während einer Fragerunde auf Instagram will ein Fan wissen, welche anderen Namen in der engeren Auswahl waren. "Noah, Scott, Nathan, Harvey", verrät Eva. Doch: "Mehr verrate ich nicht. Wer weiß, ob es in Zukunft noch mal einen Baby-Boy gibt." Aha! Sie scheint also durchaus mit dem Gedanken zu spielen, irgendwann noch mehr Kinder zu bekommen.

Dafür fehlt Eva aktuell allerdings noch der richtige Partner. Zuletzt war sie mit dem Musiker Daniele Terranova zusammen, doch die Beziehung endete abrupt. "Auch wenn ich es mir anders erhofft hatte, bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass eine Beziehung zwischen mir und Eva keine Zukunft hat. Trotz meiner Abneigung gegenüber Unehrlichkeit und Illoyalität wünsche ich Eva in ihrem weiteren Leben nur das Beste", feuerte er anschließend sogar noch auf seinem Instagram-Kanal. Autsch!