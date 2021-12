Eva Benetatou: Dating-Hammer! Ist er ihr Mr. Right?

Eva hatte ein Date

Während einer Fragerunde auf Instagram will ein Fan wissen, ob Eva in letzter Zeit schon ein Date hatte. Und die Antwort dürfte viele Follower überraschen! "Ja, das hatte ich tatsächlich", gesteht sie. Wen genau sie getroffen hat und wie ihr Date verlaufen ist, möchte sie zu diesem Zeitpunkt wohl noch nicht verraten. Vielleicht möchte sie aber auch erst einmal abwarten, ob sich mehr daraus entwickelt. Ob der geheimnisvolle Mann wohl ihr Mr. Right ist?

Evas beste Freunde wissen sicherlich schon Bescheid. Denn wie die dunkelhaarige Schönheit gerade auf ihrem Account verraten hat, steht sie zwei Menschen derzeit sehr nah. "Wenn ich am Ende meiner Kräfte bin und mich eigentlich einfach nur in meinem Bett kuscheln möchte und nicht mehr aufstehen möchte, dann kommt sie", schreibt Eva zu einem hübschen Foto von sich und ihrer Freundin. "Man könnte sagen, sie ist meine Heldin und meine Freundin, die heute wie Familie für mich geworden ist. Liebe Jil, dafür liebe ich dich. Ich bin so froh, dass es dich gibt."

Und sie verrät: "Dieses Jahr war sehr turbulent für uns. Es gab viele Höhen und Tiefen und durch all diese Zeit habe ich so viel dazugelernt und vor allem auch herausgefunden, wer meine wahren Freunde sind. Auch Kamil ist natürlich ein Teil davon, dafür gibt es kaum Worte…"

Das dürften ihre Freunde sicherlich sehr gerne hören...