Eva Benetatou: Ehrliche Beichte! Sie plaudert über Ex-Freund Chris Broy

Eva spricht Klartext

Während einer Fragerunde auf Instagram will ein Fan nun wissen, ob Eva die Zeit zurückdrehen und Chris von der "Kampf der Realitystars"-Teilnahme abhalten würde, wenn sie könnte. Doch davon will die dunkelhaarige Schönheit nichts wissen. Sie stellt klar, dass sie alles so belassen würde, wie es ist.

"Man kann die Zeit weder zurückdrehen, noch den Menschen verändern. Entscheidungen, die gefallen sind, haben ihre Gründe und es ist genau so richtig gewesen", erklärt sie. "In dem Moment auf jeden Fall nicht, aber heute und rückblickend alles richtig gemacht." Mittlerweile hat sie sich an das Leben als Single-Mama gewöhnt und sich einigermaßen mit ihrem Ex-Freund arrangiert, der den gemeinsamen Sohn natürlich auch so oft wie möglich sehen will...