Eva Benetatou: Heftige Konsequenzen nach der Attacke gegen Chris Broy

Der Streit zwischen Eva Benetatou, ihrem Ex-Freund Chris Broy und seiner angeblichen Geliebten Jenefer Riili nimmt einfach kein Ende. Schon seit Wochen sticheln sie online immer wieder gegeneinander. In dieser Woche knallte es dann so richtig! Erst meldete Chris sich zu Wort und bezog in mehreren Videos Stellung zu der Situation und dann zog auch noch Eva nach und packte aus! Doch genau dieser Schuss ging nach hinten los...