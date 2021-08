Eva Benetatou: Heftige Vorwürfe ihrer ehemaligen Nachbarin

Evas Ex-Nachbarin packt aus

"Chris hat nicht alles erzählt, er schützt immer noch diese eifersüchtige Person. Ich als ehemalige Nachbarin und Hundebesitzerin konnte live miterleben, wie diese toxische Frau auf offener Straße rumgebrüllt hat", kommentiert die Ex-Nachbarin einen Beitrag von Chris. "Diese toxische Weiblichkeit war unerträglich und herablassend zu jedem. Chris, Gott sei Dank bist du wach geworden." Zuletzt durfte Chris offenbar nicht mal mehr alleine mit dem Hund spazieren gehen.

In seinen Video-Statements lässt Chris kein gutes Haar an seiner Ex-Freundin. Sie soll wahnsinnig eifersüchtig und besitzergreifend gewesen sein. Sogar sein Selbstbewusstsein soll er durch ihr Verhalten verloren haben. Bleibt zu hoffen, dass die beiden ihre Streitigkeiten nun endlich in der Vergangenheit lassen und ein neues Kapitel beginnen können...