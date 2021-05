Eva Benetatou: Knallharte Ansage! Verbannt sie Chris Broy für immer aus ihrem Leben?

Verbannt Eva Chris aus ihrem Leben?

Chris bestreitet die Vorwürfe jedoch. "Ihr könnt euch vorstellen, dass die Gründe nicht über Nacht passieren. Hört auf zu spekulieren, dass irgendwelche dritten Personen damit zu tun haben", feuert er auf Instagram. Eva hingegen verrät, dass er sogar den Schmuck von seiner TV-Mitstreiterin getragen haben soll, obwohl sie ihn darum gebeten hat, dies nicht zu tun.

In ihrer Instagram Story postet Eva nun zwei Sprüche, die sich klar an ihren Ex-Freund richten dürften. "Wer gehen will, findet einen Grund. Wer bleiben will, findet eine Lösung" steht auf dem ersten Foto geschrieben. "Einige Leuten sagen ernsthaft: 'Tut mir leid, dass ich dein Leben ruiniert und dein Herz gebrochen habe, aber können wir bitte noch Freunde bleiben?'", lautet der Spruch auf dem zweiten Foto. Dazu schreibt sie sogar: "Niemals". Hat Eva etwa vor, Chris für immer aus ihrem Leben zu verbannen? Wir dürfen gespannt sein...

Was hilft, wenn die Gefühle in der Beziehung verschwinden? Mehr dazu erfahrt ihr im Video: