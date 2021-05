Eva Benetatou packt aus: Hat Chris Broy sie mit dieser Frau betrogen?

Hat Chris seine Eva betrogen?

Im Interview mit RTL verrät Eva, dass Chris sich nach den Dreharbeiten für "Kampf der Realitystars" komplett verändert hat. "Er hat mir den Eindruck und das Gefühl vermittelt, dass er sich emotional in etwas anderes verrannt hat und sich mir gegenüber verloren hat", erzählt sie. Schon während seiner Teilnahme an der Show verriet Chris seiner hochschwangeren Freundin, dass er in Thailand eine enge Bezugsperson hat, die ebenfalls an dem Format teilgenommen hat.

"Man muss ja auch irgendwo einen Halt finden, aber danach wäre für mich Schluss gewesen", erklärt sie. Doch Chris habe sogar Schmuck von dieser Dame geschenkt bekommen und vor Eva getragen. Was genau zwischen den beiden gelaufen ist, verrät sie jedoch nicht...

