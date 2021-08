Eva Benetatou: Sie gießt erneut Öl ins Feuer! Der Affären-Zoff nimmt kein Ende

Eva ist genervt

Nach der Attacke von Chris wehrt Eva sich in ihrer Insta-Story. "Ihr habt alle selber Augen im Kopf und könnt euch euer eigenes Bild machen. Ich brauche meine Meinung auch nicht über Fake-Profile teilen, sondern teile sie mit meinem Profil. Aber Drohungen und Hassnachrichten habe ich, bei aller Liebe, nicht nötig zu senden. Für mich ist das Thema einfach komplett durch. Ich habe alle meine Antworten", feuert sie.

Und weiter: "Ich setze keine Gerüchte in die Welt, sondern habe damals lediglich mein Empfinden mit euch geteilt und heute habt ihr euch euer eigenes Bild machen können. Also werde ich auch nicht der Sündenbock für die ganze Geschichte sein und lasse das auch in keinster Form an mich ran."

Autsch! Hier ist das letzte Wort bestimmt noch nicht gesprochen...