Eva Benetatou: "Sommerhaus"-Eklat! Jetzt bricht alles über ihr zusammen

Das nächste Drama ließ nicht lange auf sich warten. Weil sich Eva und Chris beim Spiel safen konnten, wollten alle Bewohner ihre Verbündete Iris rauswerfen. Für Eva eine Katastrophe! In der Vorschau für die neue Folge bricht sie bitterlich in Tränen aus - und will alles hinschmeißen. "Sollen wir gehen?", schluchzt die ehemalige "Promi Big Brother"-Kandidatin. Verlässt sie die Show wirklich freiwillig? Das erfahrt ihr nächsten Mittwoch um 20:15 Uhr...

Die nächste Folge von "Das Sommerhaus der Stars" könnt ihr HIER schon jetzt bei TVNOW streamen. *

Welche Paare haben sich nach dem "Sommerhaus der Stars" getrennt? Das erfahrt ihr im Video: