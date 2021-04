Eva Benetatou: Trennung - Jetzt packt Chris Broy aus

Chris packt aus

Nach Eva meldet sich nun auch Chris zu Wort. "Wir hatten Probleme. Auch schon lange bevor ich weg war, hatten wir Probleme. Die wir immer wieder versucht haben zu klären. Aber im Gegenteil, es wurde immer schlimmer, seit ich zurückgekommen bin", erzählt er auf Instagram. Deshalb habe er den Entschluss gefasst, sich räumlich von Eva zu trennen. "Wir fahren gut damit. Wir tun das für’s Kind.“ Der 31-Jährige glaubt, dass dies die beste Entscheidung für seine schwangere Ex-Freundin ist. "Erstmal ist es wichtig, dass Eva Ruhe hat. Da bringt ein Streit gar nichts."

Trotz der Trennung will Chris Eva weiterhin unterstützen und später auch für sein Kind da sein. "Wir sind weiterhin in Kontakt und werden das Beste für unser Kind tun", stellt er klar. Und er fordert: "Lasst Eva in Ruhe. Lasst euren Unmut an mir aus, ich kann es ab."

Neuanfang ohne Michael Wendler! Jetzt muss Laura Müller stark sein: