Eva Benetatou & Chris Broy: Das Blatt hat sich gewendet - Plötzlich ist alles anders

Eva bleibt positiv

"Ich gebe momentan mein Bestes, diese letzten Wochen meiner Schwangerschaft zu genießen. Das zu machen, was mich glücklich macht. Ruhe ist ganz wichtig und einfach keinen Stress haben. Auch, wenn alles was passiert ist, nicht spurlos an mir vorbeigeht und auch noch seine Zeit brauchen wird", verrät Eva auf Instagram. Sie wolle stark für ihr Kind sein und ihr Lächeln nie wieder verlieren. "Niemand ist es das wert. Dieses Wunder in mir soll nicht einen Tag traurig sein."

Während der Trennungsphase ist Eva zum Glück nicht allein. "Durch meine Familie, meine Freunde und euch werde ich täglich stärker und genau das möchte ich euch auch zurückgeben", schwärmt sie und erinnert ihre Fans daran, dass sie einzigartig sind. "Ich glaube ganz fest daran, dass irgendwann alles einen Sinn ergeben wird. Das Leben und der liebe Gott da oben haben einen bestimmten Plan. Das Leben selbst richtet alles", ist sie sich sicher.