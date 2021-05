Eva Benetatou & Chris Broy: Heftige Attacke gegen Jenefer Riili

Seitenhieb gegen Jenefer

Wir erinnern uns zurück: Chris hat sich nach seiner Rückkehr aus Thailand von Eva getrennt. Sie glaubt, dass etwas zwischen ihm und Jenefer läuft. Er behauptet, dass keine dritte Person für das Liebes-Aus verantwortlich ist. Doch viele Fans gehen davon aus, dass er sich heimlich mit Jenefer trifft! Und was sagt Eva dazu?

"Das einzige, was ich dazu sagen kann, ist: Jeder muss für sich selbst entscheiden, welchen Weg er einschlägt", erklärt Eva in ihrer Instagram-Story. Sie fände es jedoch "schade und verletzend, dass man sich in der aktuellen Situation - aus Respekt und Anstand mir und dem Kind gegenüber - nicht einfach mal zurücknehmen kann". Das hätte sie sich nämlich von einem werdenden Vater und der Mutter eines Kindes gewünscht!

Jenefer hat bereits einen Sohn, der aus ihrer Beziehung mit dem "BTN"-Star Matthias Höhn stammt. Von diesem hat sie sich kürzlich jedoch getrennt. Deshalb glauben viele Fans umso mehr daran, dass sie Gefühle für Chris entwickelt hat.

Auf ihrem Instagram-Account teilt Jenefer nun mehrere Hass-Nachrichten, die sie von diversen Usern bekommen hat. Sie wird beschimpft und für ihre angebliche Affäre kritisiert. Was genau zwischen ihr und Chris läuft, verrät die Berlinerin nicht. Doch sie postet einen Spruch, der durchaus auch an Eva gerichtet sein könnte: "Lügen mögen den Sprint gewinnen. Aber die Wahrheit gewinnt den Marathon." Hier ist das letzte Wort mit Sicherheit noch nicht gesprochen...

Sie nimmt kein Blatt vor den Mund! Mit diesen Promis hatte Elena Miras schon Beef: