Eva Benetatou & Chris Broy: Jetzt mischt sich Andrej Mangold ein!

Andrej und Chris trafen nach ihrem Mega-Zoff im "Sommerhaus" zum ersten Mal am Set in Thailand wieder aufeinander. Bei einer Fragerunde auf Instagram schießt der ehemalige "Bachelor" jetzt eindeutig gegen Chris. "Hätte ich eine Freundin, Verlobte, Frau und würde mein erstes Kind (oder ein Kind) bekommen, kann jedes Format der Welt oder Angebot kommen - egal, wie viele Euro im Raum stehen. Ich würde bei meiner Frau bleiben und jeden Schritt dieser wundervollen Reise miterleben wollen", so Andrej.