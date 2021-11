Eva Benetatou & Chris Broy: Jetzt wendet sich das Blatt

Evas Wut ist verflogen

Während einer Fragerunde will ein Fan wissen: "Wie siehst du deine letzte Beziehung im Nachhinein?". "Meine letzte Beziehung war mir eine Lehre fürs Leben. Ich bin froh und dankbar, dass sie mich als Frau und Mama so stark hat wachsen lassen", erklärt Eva. "Im Nachhinein war der Zeitpunkt auch besser, als wenn es jetzt passiert wäre, wo der Kleine schon da ist." Heute sei die alleinerziehende Mama endlich wieder glücklich.

"Jede gescheiterte Beziehung hat ihre Aufgabe erfüllt. Wir werden eines Besseren belehrt und heute weiß ich, dass dieser Mensch einfach nicht der Richtige an meiner Seite war. Heute kann ich meine letzte Beziehung sehr nüchtern betrachten. Es herrscht weder Liebe noch Hass, sondern einfach Gleichgültigkeit und ich kann einfach nur DANKE sagen", so die 29-Jährige. Ihre Wut ist mittlerweile also verflogen...