Eva Benetatou & Chris Broy: Morddrohungen! Der Zoff eskaliert

Jenefer bekommt Morddrohungen

Jenefer bekommt auf ihrem Instagram-Account derzeit heftige Morddrohungen, die sie für alle sichtbar in ihrer Story teilt. Zu viel für Chris! "Es tut mir von Herzen leid, dass du so eine Scheiße durchmachen musst! Ich habe und werde niemals zulassen, dass du für irgendwas schuldig gemacht wirst", stellt er klar. Und dann richtet er das Wort direkt an Ex-Freundin Eva!

"Siehst du, was du mit deinen scheiß Gerüchten anstellst? Mit deiner scheiß Eifersucht und ständigem Sticheln. Hör endlich auf! Seit Monaten machst du nichts anderes! Sind deine Story-Views schön oben, ja? Auf welche Kosten? Du kennst die Wahrheit! Und du kennst auch die Gründe! Und die haben nichts mit anderen zu tun, sondern nur mit uns beiden", feuert Chris in seiner Story. "Werd endlich klar im Kopf und such die Fehler bei mir und bei dir und nicht bei dritten Personen. Statt dich die ganze Zeit mit Fake-Accounts einzuloggen und Unwahrheiten zu verbreiten, solltest du mir mal lieber privat antworten und mir endlich mal den Gemütszustand und ein Foto von meinem Sohn schicken! Es reicht, Eva! Kehr vor deiner eigenen Haustür! Ich habe genug erfahren und ich glaube nicht, dass du willst, dass ich auspacke!"

Auweia...

