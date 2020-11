Eva Benetatou & Chris Stenz: Hochzeit im TV!

Gegenüber "klatsch-tratsch.de" verraten die beiden grinsend: "Eine gemeinsame Doku können wir uns durchaus vorstellen, auf jeden Fall. Sowohl eine Doku, als auch bei der Hochzeit begleiten zu lassen!" Das wäre ein echter TV-Hammer!

Doch viel wichtiger ist wohl, dass die Hochzeit überhaupt erstmal so stattfinden kann, wie sie es sich wünschen. Denn Corona macht alles aktuell einfach schwer.

"Die Hochzeit sollte natürlich auch noch kommen, aber wir sind natürlich gerade am schauen, wie wir das umsetzen können. Ich möchte gerne in Griechenland heiraten, mit der Familie. Ich wünschte manchmal, alles wäre beim Alten, dann wären wir schon seit dem Sommer verheiratet. Jetzt müssen wir einfach mal gucken, wie sich alles entwickelt", so die 28-Jährige offen.