Eva Green lacht über Affären-Gerüchte mit Johnny Depp

"Das war einfach nur lächerlich", empörte sich Green, die dem Star während der Dreharbeiten nähergekommen sein soll, im Gespräch mit dem britischen Magazin "GQ". "Die Leute, die diese Gerüchte in die Welt setzen, müssen ziemlich gelangweilt sein. Mein Freund hat darüber gelacht, es war lustig." Green und Depp spielen die Hauptrollen in dem Remake der TV-Show aus den 60er Jahren, das ab dem 10. Mai in den deutschen Kinos zu sehen sein. Zuletzt stand sie für "Perfect Sense" vor der Kamera und trat 2006 an der Seite von Daniel Craig als Bond-Girl auf. © WENN