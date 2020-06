Eva Habermann: Nackt gegen Pelz

Not Fur!" ablichten. Überzeugt hatte sie ein Video von einer chinesischen Pelztierfarm, das auf die Qualen der Tiere aufmerksam machte. Heute erklärte Habermann ganz selbstbewusst, warum sie für die Kampagne die Hüllen fallengelassen hat: "Wir sollten uns auf die schönen Dinge des Lebens besinnen, Pelz gehört auf keinen Fall dazu", versicherte sie. Nach dem schockierenden Anblick will sie nun auch andere wachrütteln. "Wer sich einmal die Bilder von Pelztierfarmen und Fallen angeschaut hat, muss nicht mehr lange überlegen. Pelzmode ist altbacken und überhaupt nicht sexy", stellte die "Rosamunde Pilcher"-Darstellerin fest. Auf den Plakaten ist Eva Habermann im sexy Marilyn Monroe-Look zu sehen, wie sie sich in weißen Bettlaken räkelt. © WENN