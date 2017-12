Eva Longoria ist schwanger!

Ein Baby für Eva Longoria und ihren Ehemann José Bastón! Mit 42 Jahren ist die Schauspielerin zum ersten Mal schwanger. Das berichtet u.a. das "People"-Magazin.

Eva Longoria: Ihr Sprecher bestätigt die süße Baby-News

In der Vergangenheit wurde immer wieder über eine Schwangerschaft von Eva Longoria spekuliert. Auch, weil der TV-Star nicht mehr Size Zero trägt, sondern in den letzten Jahren mit tollen Kurven begeisterte. Doch immer wieder dementierte Eva Longoria die Gerüchte, sie schlemmt eben gerne.

Jetzt ist die Baby-News aber offiziell!

Eva Longoria braucht kein Geld für ihr Glück

Eva Longoria: Ihr Mann hat bereits drei Kinder

Eva Longoria ist bereits im 4. Monat und erwartet einen Jungen. Für sie ist es das erste Baby. Ihr Mann José Bastón hat schon drei Kinder aus einer früheren Beziehung. "Meine Stiefkinder sind wie ein Geschenk für mich. Ich habe nicht das Gefühl, dass mir etwas fehlt, nur weil ich keine eigenen Kinder habe", erklärte Eva Longoria noch vor knapp zwei Jahren. Trotzdem hatte sie auch den Traum von eigenen Kindern. Und der geht jetzt endlich in Erfüllung...