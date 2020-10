Evelyn Burdecki: Baby-Hammer!

Auch wenn sich die Fans von Evelyn einen Mann an ihrer Seite wünschen würden, scheint Evelyn ihr Herz aktuell nicht verschenkt zu haben. Verliebt ist sie dennoch: ins Leben. So erklärt sie: "Ich bin jeden Tag wieder aufs Neue verliebt, in das Leben, in die Menschen, in viele Dinge, die mir einfach passieren." Ob Evelyn uns in diesem Jahr wohl dennoch mit einem neuen Mann in ihrem Leben überraschen wird? Wir können gespannt sein...