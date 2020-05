Evelyn Burdecki: Baby-Hammer!

Jubel- bei ! Mit dieser Nachricht sorgt die Blondine nun bei ihren Fans für jede Menge Herzklopfen!

Evelyn Burdecki plaudert über Kinder

Wie Evelyn jetzt berichtet, würde die am liebsten eine Großfamilie gründen. Ihr fehlt jedoch noch der richtige Mann dafür. So erklärt sie gegenüber " ": " Ich liebe Kinder, ich will selber fünf Kinder irgendwann mal haben. Ich bin zwar schon in Bereitschaft, aber es ist noch keiner da." Wow! Sollte also Evelyns Traumprinz um die Ecke kommen, können sich ihre Fans auf eine große Kinderschar freuen. Doch warum möchte Evelyn ausgerechnet Fünflinge haben?

Das Steckt hinter Evelyns Wunsch

"Am liebsten Fünflinge, weil dann habe ich nicht so viel zu tun. Also einmal raus, und dann sind die da. Aber am liebsten fünf Kinder. Traum wäre wirklich Fünflinge, aber da muss man ja auch den Richtigen finden, weil er muss ja wieder im Stammbaum welche haben, die schon Zwillinge in der Familie hatten", erklärt Evelyn weiter. Ob ihr Wunsch wohl irgendwann mal in Erfüllung gehen wird? Wir können definitiv gespannt sein...

