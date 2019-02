Evelyn Burdecki: Bachelorette-Hammer!

Wird die nächste Bachelorette? Wie es scheint, will die ihrer Karriere momentan mächtig Aufschwung verpassen. So ist sie nach dem jetzt beim Dschungel-Promi Dinner sowie bei Let's Dance zu sehen. Doch kommt für sie auch der "Rosen-Job" in Frage?

Evelyn Burdecki gibt Vollgas

Zuerst Bachelor, dann Bachelor in Paradies und danach ins Dschungelcamp: Evelyn Burdecki macht einfach alles, um weiter in den Schlagzeilen zu bleiben. So ist die Blondine jetzt auch beim Dschungel-Promi Dinner sowie bei Let's Dance zu sehen. Doch damit nicht genug! Wie nun spekuliert wird, soll Evelyn ebenfalls mit dem Gedanken spielen, bei der Bachelorette teilzunehmen. Wird sie etwa in die Fußstapfen von Ex-Bachelorette treten?

Evelyn Burdecki: Nachfolgerin von Nadine Klein?

Dass Evelyn die nächste Bachelorette wird, ist definitiv nicht auszuschließen. Schließlich gingen schon ihre Vorgängerinnern, wie und Nadine Klein, einen ähnliche -Werdegang. Bestätigt wurde dies von Evelyn jedoch noch nicht. Allerdings erläuterte die Blondine vor zwei Jahren gegenüber "OK!": "Bachelorette zu werden, wäre mein Traumjob!" Wir können also gespannt sein...