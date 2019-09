Na das ist mal eine Sensation! Gestern konnten die Fans mitverfolgen, wie Bachelorette ihrem Keno die letzte Rose überreichte. Nun heißt es wieder ein Jahr warten, bevor die nächste Staffel ausgestrahlt wird. Doch jetzt die Überraschung...

Gerda Lewis: Krasse Veränderung! So sah sie früher aus

Wird Evelyn Burdecki die nächste Bachelorette?

In den vergangenen Monaten konnte sich zu einer echten Größe im etablieren. So feierte sie nicht nur im absolute Mega-Erfolge, sondern bewies auch bei Let's Dance, dass sie auch auf dem Tanzparkett eine bomben Figur abgibt. Doch könnte sich Evelyn auch vorstellen, die nächste Bachelorette zu werden? Gegenüber "Promifalsh" erklärt sie: "Also wenn ich 60 Jahre alt und Single wäre, würde ich auf jeden Fall als Bachelorette teilnehmen. Dafür würde ich heute schon unterschreiben!" Schade, obwohl Evelyn definitiv das Zeug zur Bachelorette hätte, müssen ihre Fans noch mindestens 30 Jahre warten. Doch wie sieht es eigentlich bei Evelyn in der Männerwelt aus?

Evelyn wird belästigt!

Erst vor einigen Tagen berichtete Evelyn, dass ihr regelmäßig sogenannte "Penis-Bilder" via Social Media zugeschickt werden. Für Evelyn ein absolutes No-Go! So wendete sie sich an die Öffentlichkeit damit, um ihrem Frust Luft zu machen. Doch das Traurige dabei: Evelyn verriet wenig später, dass ihr nach ihrem öffentlichen Statement, noch mehr Bilder zugeschickt wurden.

Ob die jedoch gerade einen Mann in ihrem Leben hat, der sie glücklich macht, ist leider nicht bekannt. Wir können also weiterhin gespannt sein...

Huch, hat uns Evelyn etwa einen Mann in ihrem Leben verheimlicht?