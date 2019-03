Evelyn Burdecki: Bedeutet das ihr Aus bei Let's Dance?

Noch vor ein paar Wochen konnte die Fans von beobachten, wie sie die Dschungelkrone beim für sich gewinnen konnte. Aktuell ist die Beauty bei Let's Dance zu sehen. Doch jetzt der Schock. Wie Evelyn nun berichtet, setzt ihr das Training mehr zu, als erwartet...

Evelyn Burdecki am Ende?

Obwohl das Dschungelcamp von Evelyn einiges abverlangte und sie die Dschungel-Herausforderung mit Bravour meisterte, berichtet die Blondine nun, dass sie das Let's Dance-Training mehr Kraft kostet, als erwartet. So erklärt sie in ihrem jüngsten " "-Post: "Gestern war Training Tag 4! Und ich habe den lieben Evgeny ja noch sooo lieb! Er ist gar nicht streng, NEIN, der Evgeny ist nicht streng! Ich kann nicht mehr! Wusste noch gar nicht, dass ich so viele Muskeln in meinem Körper habe, der tut an Stellen weh, die ich noch gar nicht kannte! Ne, ne der Evgeny ist nicht streng, ein ganz Lieber! Himmel, Lets Dance hat mir voll den Drillmaster gegeben." Oh je, die Arme! Ein Glück, dass sie sich dabei zumindest auf den Support ihrer Fans verlassen kann...

Evelyn Burdecki: Ihre Fans stehen ihr bei

Wie unter dem Post deutlich wird, kann sich Evelyn voll und ganz auf ihre treuen Followers verlassen. So kommentieren sie den Post: "Das schaffst du locker. Und hinterher freust du dich wenn er das macht und ihr gewinnt" sowie "Süße das schaffst du! Strong, healthy and beautiful". Mehr Fan-Support geht wohl kaum. Auch einen vorzeitigen Let's Dance-Ausstieg von Evelyn müssen ihre Fans nicht fürchten. Schließlich die die Blondine für ihr Durchhaltevermögen bekannt...