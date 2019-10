Evelyn Burdecki: Bitteres Hochzeits-Drama!

Die Lovestory mit Domenico de Cicco (36) entpuppte sich bekanntermaßen als Albtraum. Also träumt Evelyn Burdecki (31) einfach weiter – vom Prinzen und einer Märchenhochzeit. Doch passiert ist immer noch nix.

Evelyn Burdecki hat Hochzeits-Frust

So langsam wird sie offenbar ungeduldig, verriet sie jetzt auf Insta: „Hätte ich den Richtigen, hätte ich heute an meinem Geburtstag geheiratet. 19.09.2019, Schnapszahl!“ Doch von Mr. Right fehlt nach wie vor jede Spur…

Geht da womöglich jemand zu verkrampft an die Sache ran? Domenico hätte sie damals ja am liebsten vom Fleck weg geheiratet: „Ich habe ja schon gesagt, wir würden gerne in Las Vegas oder so heiraten, weil da geht es schnell und man ist direkt verheiratet“, sagte sie kurz nach dem Kennenlernen bei „ “. Und der Wedding-Druck wird bei ihr offenbar immer größer. „Ich will bald mal heiraten und Familie und alles“, sagt sie heute. Also wo ist der Mann, der sie endlich auf Rosen bettet?

