Evelyn Burdecki: Bitteres Mobbing! Das passiert wirklich hinter den Kulissen von "Das Supertalent"!

Von Anfang an konnte der Pop-Titan es nicht lassen, die Blondine zu mobben. Immer wieder schießt er fiese Kommentare in ihre Richtung ab. Irgendwie scheint es ihn besonders zu stören, dass Evelyn ihn an seine Ex-Frau Verona Pooth (52, früher Feldbusch) erinnert. Sätze wie "Wenn ich Evelyns Stimme höre, denke ich immer, die Feldbusch sitzt neben mir" und "Hast du schon immer so gesprochen? Du würdest Verona noch schlagen" sind zwei seiner noch harmlosen Spitzen. Einmal verglich er Evelyns Stimme sogar mit der einer Ziege. Und wenn sie spricht, verdreht er ständig die Augen, schüttelt den Kopf oder äfft sie bösartig nach.

Bisher lächelte Evelyn alle Beleidigungen einfach souverän und tapfer weg. Aber irgendwann ist jedes Maß voll. Dabei wäre es jammerschade, wenn sie das Handtuch werfen würde. Also Dieter: lass das!