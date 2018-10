Evelyn Burdecki: Die Polizei ermittelt!

Nun hat die ehemalige „Promi “-Kandidatin eine Strafanzeige bei der Polizei gestellt. An einem Waffelstand in der Altstadt wurde sie plötzlich von einem Mann attackiert.

Plötzlich wurde sie attackiert

„Ich saß mit einer Freundin auf einer Bierbank an einem Waffelstand in Düsseldorf. Plötzlich stand ein Typ neben mir mit Glatze und Kreuz-Tattoo im Gesicht, sprach mich mit meinem Namen an und beschimpfte mich“, schildert Evelyn Burdecki den Vorfall in der „Bild“-Zeitung.

„Ich war völlig verwirrt und konnte die Situation nicht mehr einschätzen, da holte der Mann auch schon zu einem Faustschlag aus. Ich konnte dem Schlag ausweichen. Ich war und bin immer noch völlig schockiert“, sagt sie weiter.

Die Person kenne sie nicht und hat keinerlei Verbindung zu dem Täter. Zwar ist nichts Schlimmes dabei passiert – für sie war es dennoch ein heftiger Schock.