Bei der gemeinsamen Schatzsuche eskalierte die Situation zwischen Evelyn Burdecki und Domenico De Cicco. "Wir machen jetzt die Prüfung und dann will ich gar nicht mehr mit dir reden. Weißt du, wie scheißegal mir das ist?", schrie er seine Ex an. "Ich weiß, dass ich dir scheißegal bin und immer war", schluchzte sie zurück.

Es steht Aussage gegen Aussage

Sie behauptete, dass er sie während ihrer ganzen Beziehung mit seiner schwangeren Freundin Julia betrogen hätte. "Der hat mich ja komplett verarscht. Er hat jetzt Angst davor, dass man irgendwas verrät", sagte Evelyn. Doch er stritt alles ab. "Du hast dir einfach eine Plattform gesucht, um in die Presse zu kommen." Er sieht vielmehr Evelyn als Schuldige. "Die ist so falsch. Die hat versucht mich nieder zu machen." Angeblich habe mit sechs Männern gleichzeitig geschlafen. Wer hat Recht?

Das sagen Nik Schröder und Jessica Neufeld

Jetzt meldeten sich ihr " "-Freund Nik Schröder und seine Verlobte Jessica Neufeld zu Wort. "Partei zu ergreifen, ist ein bisschen schwierig. Die Wahrheit wird irgendwo in der Mitte liegen", sagte Nik gegenüber . Jedoch äußerte er sich auch kritisch gegenüber Domenico: "Die Aussage, dass er das Bild mit seiner Freundin und dem Baby nur für Likes hochgeladen hat, fand ich nicht korrekt." Auch Jessica meinte: "Das ist sehr widersprüchlich, was er sagt."

Jessica sorgt sich um Evelyn. "Mir tut Evelyn leid, weil ich sehe, dass sie wirklich noch Gefühle hat. Ich habe Angst, dass sie wieder verletzt wird. Am Ende wird Domenico sie wieder fallengelassen, weil er natürlich noch eine Familie zu Hause hat. Das wird er nicht so schnell aufgeben." Nik fügte sie: "Wir kennen Evelyn. Sie ist wirklich so. Das eine kleine süße, ein bisschen dumme Maus. Sie tut mir wirklich leid."