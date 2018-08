Es war DIE Schock-Nachricht am Montag: Evelyn Burdecki und Domenico de Cicco haben sich getrennt! "Das ' '-Paar existiert nicht mehr", bestätigte sie im Interview mit . Dabei hatten die beiden schon so viele Zukunftspläne geschmiedet. "Ich wollte den heiraten", erzählte sie unter Tränen. Doch dann der Schock! Domenico erwartet angeblich ein Baby von einer anderen Frau. Was ist dran an den Vorwürfen?

"Bachelor in Paradise"-Paar: Evelyn Burdecki und Domenico de Cicco haben sich getrennt!

Domenico bricht endlich sein Schweigen!

Bei "Guten Morgen Deutschland" erzählte Domenico heute Morgen seine Version der Geschichte. "Dass ich Vater werde stimmt", gab er in der Sendung zu. Das Kind entstand bereits vor seiner Teilnahme bei "Bachelor in Paradise". Er war als Single in die Show gegangen - und hatte sich auf der Insel wirklich in Evelyn verliebt. Danach überraschte ihn seine Ex plötzlich mit einem Babybauch. „Als ich es erfahren habe, war ich geschockt. Ich habe erstmal Zeit gebraucht, um das zu verarbeiten.“ Aber er hatte Evelyn nicht betrogen! " Ich war da für mein Kind und die Mutter meines Kindes. Ich musste Verantwortung übernehmen. Das Ganze hätte auch Evelyn sein können. Aber ich habe es mir in diesem Moment nicht ausgesucht.“

Bachelor in Paradise: Mega Eklat hinter den Kulissen!

"Ich wollte den richtigen Zeitpunkt abwarten"

Doch warum weihte er seine Liebste nicht ein? „Ich wollte unsere Beziehung nicht kaputt machen. Ich wollte den richtigen Zeitpunkt abwarten", erzählte er. Evelyn hatte die Baby- über andere Personen erfahren. Doch statt in einem Gespräch unter vier Augen, machte sie im Fernsehen Schluss. „Wieso klärt man sowas in so einer Plattform?“, fragte sich Domenico.

Trotzdem liebt der Italiener seine Ex-Freundin immer noch. Am Ende des Gesprächs richtete er noch ein paar Worte an Evelyn: „Wir haben einen Traum gelebt. Wir sind gleich. Wir sind eins zusammen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich nochmal eine Person wie dich kennenlernen werde. Du bist für mich was Besonderes. Und das wirst du auch bleiben!“

Wer weiß, vielleicht kommt es ja doch noch zum Liebescomeback beim "Bachelor in Paradise"-Traumpaar...