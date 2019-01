Evelyn Burdecki & Domenico de Cicco: Liebes-Comeback im Dschungelcamp?

und lernten sich bei " " kennen - und lieben. Doch nur kurze Zeit später war wieder Schluss. Unter Tränen verkündete Evelyn die Trennung gegenüber . Der Grund: Er hatte eine andere Frau geschwängert. "Dass ich Vater werde stimmt", gab er zu. Das Kind sei jedoch vor seiner Teilnahme an der Show entstanden. Er habe seine Evelyn zu keinem Zeitpunkt betrogen. Doch sie konnte ihm einfach nicht verzeihen.

Domenico und Evelyn waren ein Traumpaar

Domenico versuchte alles, um seine Traumfrau umzustimmen. "Wir hatten gemeinsame Pläne. Wir wollten heiraten, Kinder kriegen, ein Haus in Gelnhausen. Wir waren eins. Es gibt keine Evelyn ohne Domenico. Und keinen Domenico ohne Evelyn", sagte er in einer emotionalen Videobotschaft. "24 Stunden konnten wir nicht voneinander loslassen. Wir waren wie ein altes Ehepaar, das schon 50 Jahre zusammen ist. Wir lieben uns, ich weiß das! Und ich will dich wieder zurückhaben." Doch seine Ex blieb knallhart, blockierte ihn sogar auf .

Evelyn spricht über ein Liebes-Comeback

Ist mittlerweile Gras über die Sache gewachsen? Im " " werden die beiden wieder aufeinandertreffen. Im Interview mit RTL sprach Evelyn jetzt über die schwierige Situation. "Man sieht sich ja immer zweimal im Leben. Dann treffe ich Domenico halt im Dschungel. Ich werde damit umgehen, wie mit allen anderen Ex-Freunden – ganz normal. Ich akzeptiere und respektiere ihn und mal schauen, wie das wird", erklärte sie. Doch eine Reunion kommt für sie nicht in Frage: "Ich bin drüber hinweg. Also ich denke, ein Liebes-Comeback wird es nicht geben. Mir wurde zu viel weh getan, als dass es eins geben kann."

Vielleicht springen am knisternden Lagerfeuer ja doch wieder die Funken über…