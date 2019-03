Reddit this

Evelyn Burdecki: Droh-Nachrichten versetzen sie in Angst und Schrecken!

hat es momentan nicht leicht. Erst kürzlich wurde bekannt, dass ihre frühere Event-Agentur sie wegen einer offenen Vergütung von 7.600 Euro verklagt. Vor der Teilnahme bei "Promi " unterschrieb Evelyn einen Vertrag bei der Agentur Groove Event. Ein Fehler! "Ich habe unterschrieben, weil ich halt naiv war. Da standen so Sachen drin, wie Krankmeldung abgeben. Das ist halt kein normaler Vertrag und ich habe den dann auch sofort gekündigt", erzählte sie gegenüber .

"Ich schwöre dir, ich bringe dich zur Strecke"

Doch ihr Ex-Manager Ricky Armando Pinto-Fernandes soll sie immer wieder bedroht haben. RTL liegen Wut-Nachrichten vor, die er Evelyn geschickt hat. Darin heißt es: "Ich bin 35 Jahre Manager. Egal, welchen Anwalt du genommen hast. Ich schwöre dir, ich bringe dich zur Strecke. Ich schwöre dir, ich mache dich in der Presse so platt, das ist mir scheiß egal. Das machst du mit mir nicht. Ich werde dich nicht körperlich bedrohen. Aber ich werde alles dagegen tun, dass du auch nur einen Fuß irgendwo in die Tür kriegst." Kein Wunder, dass Evelyn es mit der Angst zu tun bekam.

Evelyn Burdecki: Kampfansage an Joachim Llambi!

Wer sagt die Wahrheit?

Und was sagt Ricky Armando Pinto-Fernandes zu den Vorwürfen? "Ich habe ihr aus der Enttäuschung heraus auf Band gesprochen", gab er zu. "Es war aber keine Bedrohung. Ich habe ihr lediglich gesagt, dass es eine linke Nummer von ihr ist." Wer Recht hat, wird sich dann am 4. April vor Gericht klären...