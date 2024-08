Evelyn Burdecki: Ekelhafter Übergriff! "Anzeige geht raus!"

Schon seit April terrorisiert der Mann Mareile Höppner mit unerwünschten Fotos seines besten Stücks. Als die Moderatorin damit an die Öffentlichkeit ging und einen Chat des Mannes auf Instagram teilte, platzte der einstigen Dschungelcamp-Gewinnerin Evelyn der Kragen. Gegenüber "Bild" teilte sie mit: "Dieses Thema regt mich schon sehr lange auf! Verfolgt mich mein halbes Leben, ekelhaft diese Männer. [...] Ich habe mir schon einen Dick-Pic-Radar angeeignet und öffne Nachrichten gar nicht erst, wenn ich dahinter Derartiges vermute. Das gelingt mir leider nicht immer."

So scheinbar auch jetzt. Denn der Stalker von Mareile Höppner nahm diese öffentliche Äußerung der Blondine nun als Anlass, ihr ebenfalls Nacktfotos von sich auf Instagram zu senden und schreibt dazu sogar dreist: "Erkennst du mich von der 'Bild'-Titelseite?"

Zu viel für Evelyn, die die ungewollten Fotos daraufhin prompt in ihrer Instagram-Story postete und dazu schreibt: "Ich glaube es einfach nicht! Wie widerlich und krank kann man bitte sein, sich durch die Berichterstattung auch noch ermutigt zu fühlen, ungeniert weiterzumachen?"

Schon gegenüber "Bild" ließ sie verlauten: "Wir sind diesen Geschmacklosigkeiten und Übergriffigkeiten komplett schutzlos ausgesetzt. Die Täter handeln zu 99 Prozent anonym, ohne jegliche Konsequenzen." Das will sie jetzt ändern! In ihrer Story kündigt sie nach diesem Vorfall, der das Fass zum Überlaufen brachte, nun an: "Anzeige geht raus! Und ich werde ab sofort alle Typen anzeigen und alles veröffentlichen. Damit auch deren Familien, Freunde und Arbeitgeber sehen, was die Typen so treiben! Wo sind wir denn hier, dass solche widerlichen persönlichen Attacken ungestraft bleiben." Bleibt nur zu hoffen, dass die diese klare Ansage zukünftige Täter abschrecken wird!

