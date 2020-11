Evelyn Burdecki: Erschütternde Liebes-Beichte!

In den letzten Jahren konnte sich Evelyn Burdecki zu einer festen Größe im deutschen TV etablieren. Doch während die Beauty mit ihrer Karriere auf der absoluten Überholspur unterwegs ist, scheint es bei ihr privat gar nicht gut zu laufen. So konnte Evelyn der Öffentlichkeit bis jetzt noch nicht den richtigen Partner an ihrer Seite vorstellen. Ein Zustand, der Evelyn besonders in diesem Jahr gewaltig auf die Nerven geht...