Evelyn Burdecki: Erschütternde Worte! So geht es ihr wirklich!

Es wird nicht ruhig um ! Momentan ist die dabei zu sehen, wie sie bei Let's Dance das Tanzbein schwingt. Doch jetzt das Traurige...

Evelyn Burdecki: Traurige Let's Dance-Beichte!

Wie die Fans von Evelyn in den vergangenen Wochen mitverfolgen konnten, scheint Evelyn bei Let's Dance immer wieder an ihre Grenzen zu geraten. So äußerte sie bereits des Öfteren, dass ihr das Training mehr zusetzt, als viele vermuten. Auch ein paar Negativ-Bewertungen von machten es Evelyn nicht besonders leicht. Doch damit nicht genug...

Evelyn spricht über ihre Gefühle

Obwohl Evelyn eigentlich für ihre Power bekannt ist, berichtet sie nun gegenüber "Exclusiv Weekend": "Ich habe nur noch Probleme. Ich bin einfach ein Problem-Mensch. Der Ehemann, der mich irgendwann mal heiratet, der wird auch Probleme haben." Die Arme! Allerdings fügt sie hinzu: "Aber ich habe trotzdem mein Herz am rechten Fleck!" Ein Glück, dass Evelyn in dieser anstrengenden Zeit zumindest ihren Humor nicht verliert...