Evelyn Burdecki: Erwischt! Dieses Verhalten ist total daneben!

Spätestens seit „Let’s Dance“ darf sich (30) offiziell zur feinen deutschen Top-Prominenz zählen. Doch sie führt sich auf, als wäre sie immer noch die Alte: Um allgemein geltende Benimmregeln macht unsere Blitzbirne nämlich einen großen Bogen…

„Ich zeig euch jetzt mal einen coolen Trick“, startet Evelyn eine ihrer Insta-Storys. Sie sitzt in einem schicken Restaurant in Amsterdam. Bekleidet nur mit einer Art Sport-BH. Während jeder Benimm-Coach bereits an dieser Stelle Schnappatmung bekäme, plaudert die Blondine munter weiter: „Wenn ihr die Flasche so in das Glas umkippt, dann stoppt das Wasser.“ Dabei hantiert sie lautstark mit ihrem Mineralwasser.

Evelyn Burdecki macht, was sie will

Dass die Kinder-Regel „Mit Essen spielt man nicht“ auch für Getränke gilt – Evelyn scheint davon keine Ahnung zu haben. Auch auf exklusiven Events muss die Blitzbirne noch an ihrem Benehmen arbeiten. Der Knigge-Coach, der diesen Job übernimmt, braucht danach allerdings eine Delfin-Therapie…

Evelyn Burdecki: Beauty OP-Beichte!

Denn nicht nur im Restaurant pfeift Evelyn auf guten Stil. Auch im Straßenverkehr sind ihr Regeln anscheinend herzlich egal. So postet sie sich gerne mal unangeschnallt im Auto. Und der in Berlin ließ sie beim Fitting die Hüllen fallen und zeigte das auch bei . Ob das dem Designer gefällt?

Wer ist Evelyn Burdeckis geheimer Freund? Im Video erfahrt ihr mehr: